Harrie Hermkens (99) tekende voor zijn leven, maar de dood kwam toch

Tot op hoge leeftijd maakte Harrie Hermkens iedere dag een tekening en die zette hij op zijn facebookpagina. “Ik ben bang voor de dood, dus ik moet zorgen dat ik bezig blijf”, was zijn verklaring. Maar de dood kwam toch. Maandag overleed Harrie, hij was 99 jaar oud. Vlak voor zijn overlijden had hij zijn angst voor de dood overwonnen.

Precies een jaar geleden toonde Harrie zijn werk voor de camera van Omroep Brabant. Hij vertelde vrolijk en oprecht over zijn gevoelens. Liet een pentekening van zichzelf zien, zittend op de WC, roepend om hulp: “Hij is een bange schijterd. Dat teken ik, want ik ben bang voor de dood.” Harrie leefde sinds zijn 95ste met zijn echtgenote Greetje in een verzorgingshuis in Loon op Zand. Hij had een kleurrijk leven. Wilde eigenlijk priester worden, maar trad vlak voor priesterwijding uit. Hij schreef er een boek over. Als taalkundige leidde hij generaties lang leraren Nederlands op. Zijn beroemdste pupil was Wim Daniëls. Toen hij 84 was, verloor hij zijn echtgenote. Harrie vond nieuw geluk en op zijn 89ste trouwde hij met Greetje. Zijn liefde voor haar uitte hij in een tekening van Greetje met een engeltje op haar schouder: “Als een uiting van verliefdheid. Een oude man die verliefd is, dat is toch het mooiste dat er is, of niet?”

“Dat zie je vaak bij hechte koppels, dat ze voor elkaar besluiten door te gaan.”

Begin juli overleed Greetje. En dat veranderde Harries leven, vertelt zijn schoonzoon Cor van Gerven: “Tot dat moment zei hij altijd: ‘Ik kan niet weg want ik kan Greetje niet achterlaten’. Dat zie je vaak bij hechte koppels, dat ze voor elkaar besluiten door te gaan. Maar toen zij was overleden, vroeg hij zich af wat hij nog op deze wereld te doen had. Hij begon na te denken en vond dat het goed was om dood te gaan.” Harrie stopte met eten en drinken. “Ik dacht: dat houdt hij niet vol”, bekent zijn schoonzoon. “Want daar moet je dapper en sterk voor zijn. Maar hij heeft het volgehouden. Ik vond het heel goed dat hij dat deed. Hij was ook niet meer mobiel en daardoor zo afhankelijk dat hij geen leuke dingen meer kon doen.”

"Hij wil samen met Greetje worden uitgestrooid."