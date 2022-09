Larfjes maken voetbal- en rugbyvelden onbespeelbaar

Piepkleine larfjes teisteren voetbalvereniging Internos in Etten-Leur. Zogeheten engerlingen, oftewel de larven van de meikever, doen zich te goed aan de wortels van het gras. Aanwezige kauwen doen er daarna nog eens een schepje bovenop door het gras om te woelen op zoek naar de larven.

Op de speelvelden zitten grote kale plekken, waar de dieren ongestoord hun gang gaan. Vrijwilliger Wim van den Bemt ziet het met lede ogen aan: “Het moet nu niet veel erger meer worden, want dan hebben we echt een probleem. Kijk daar heb je die vogels weer. Het zijn inderdaad gewoon vliegende mollen. Erg hè.”

Overigens is VV Internos niet de enige club die worstelt met het larvenprobleem. Ook bij andere voetbalverenigingen en de rugbyclub zijn de larfjes spelbreker. De gemeente houdt de landelijke ontwikkelingen voor de bestrijding ervan goed in de gaten. Wanneer het de komende periode iets kouder wordt, zullen naar verwachting de engerlingen dieper de grond in verdwijnen, buiten het bereik van de kauwen.

“Het zal gewoon zijn tijd moeten hebben”, aldus Wim van den Bemt die rekent op een goede afloop. Of hij ondertussen zelf de kauwen niet kan verjagen? “Ik kan hier toch niet 24 uur per dag gaan zitten. We zijn hier al heel wat uurtjes per week. Goed is goed, hè.”