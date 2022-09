Bijna 100 vrouwen willen in liefdesmandje van ballonvaarder Daan stappen

Ballonvaarder Daan van Loosbroek uit Tilburg is overspoeld met reacties van vrouwen die wel met hem een romantisch avontuur op het grote hoogte aan willen gaan. Vorige maand deed hij via Omroep Brabant een oproep aan Brabantse vrouwen om samen met hen de lucht in te gaan, in de hoop dat hij daar de ware tussen gaat vinden. En die oproep had succes: bijna 100 vrouwen willen met hem de lucht in. "Ik vind het echt super! Alleen, dat gaat niet in mijn mandje passen", zegt Daan. Want er is maar plek voor twaalf.

"Tja, dus zijn we nu bezig met een selectie. Op basis van hun verhaal, motivatie en foto. Dat doen we met zijn vieren. Ik heb hier drie parttime vrouwelijk collega's en zij helpen mij om de leukste en meest geschikte kandidaten te vinden. Maar uiteindelijk heb ik gelukkig wel het laatste woord hoor", lacht de Tilburgse piloot van 51 jaar.

"Er zitten er zeker tussen die alleen een gratis ballonvaart willen meemaken."

Daan zoekt al maanden naar een lieve en leuke vrouw. Maar wel eentje die snapt hoe het is om als piloot en ondernemer een druk leven te leiden. Het televisieprogramma Boer zoekt Vrouw bracht hem op een idee. "Ballonvaarder zoekt vrouw. Twaalf vrouwen mogen begin oktober met mij samen een gratis ballonvaart maken in een grote mand." De ballonvaart geeft ook gelijk een goed beeld van het soort leven dat Daan leidt. "Dat is best wel dynamisch en letterlijk zo veranderlijk als het weer. Als het slecht weer is en ik niet kan varen, dan heb ik alle tijd voor een partner. Maar bij goed weer kan het ook zo zijn dat ik er avonden aan het stuk niet ben omdat met klanten de lucht in ben. En daar moet je wel tegenkunnen."