Wielrenner Jan Maas: vorig jaar nog amateur, nu naar het WK

Het verhaal van wielrenner Jan Maas klinkt als een jongensboek. Een jaar geleden was de 26-jarige renner uit Bergen op Zoom nog amateur. Nu gaat hij naar het WK om Mathieu van der Poel aan een titel te helpen. “Je moet blijven dromen en nooit opgeven, dan zie je wat er kan gebeuren.”

Jan Maas noemt zijn selectie niet opvallend, maar juist mooi. “Als eerstejaars prof heb ik al veel wedstrijden gereden, waaronder de meeste klassiekers.” Een grote ronde reed hij niet. Op dit moment bereidt hij zich in Canada voor op de World Tour-wedstrijden, op vrijdag in Quebec en zondag in Montreal.

Maas rijdt voor de Australische ploeg BikeExchange-Jayco en is vooral knecht van de toppers zoals sprinter Dylan Groenewegen. Een rol waar hij zich volledig in schikt. En blijkbaar geeft hij er een goede invulling aan. “De bondscoach moet gedacht hebben: aan hem hebben we best veel. Ik ben ook aardig divers; het is handig om mij erbij te hebben.”