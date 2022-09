Oranje Leeuwinnen naar WK dankzij late goal van PSV-speelster Esmee Brugts

Dankzij een doelpunt van Esmee Brugts heeft het Nederlands vrouwenelftal zich geplaatst voor het WK voetbal volgend jaar. De speelster van PSV scoorde in de derde minuut van de blessuretijd. Door de 1-0 overwinning op IJsland mogen de 'Leeuwinnen' volgend jaar naar Australië en Nieuw-Zeeland.

Het elftal van bondcoach Andries Jonker plaatste zich dankzij een wonderbaarlijke ontsnapping. Oranje kreeg veel kansen tegen IJsland, maar wist die niet af te maken. Vier ballen raakten de lat en paal, maar een goal bleef uit.

Groepswinnaar

Diep in de blesuretijd kwam alles toch nog goed voor de Nederlandse vrouwen dankzij een frommelgoal van Esmee Burgts. Het 19-jarige talent speelt bij PSV in de eredivisie. Door de winst eindigt Nederland als groepswinnaar waardoor het zich direct kwalificeert voor het WK.

Als Oranje niet had weten te winnen, was IJsland groepswinnaar geworden en hadden de 'Leeuwinnen' een plek op het WK moeten afdwingen via play-offs.

Bij het laatste WK in 2019 haalden de Nederlandse voetbalsters de finale, waarin ze met 2-0 verloren van de Verenigde Staten. Op het EK van afgelopen zomer bleef Oranje steken in de kwartfinales.