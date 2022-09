Schoorsteen van huis spat uiteen door blikseminslag

Wachten op privacy instellingen... Foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige 1/3 Schoorsteen spat uiteen door blikseminslag

In een huis aan de Graaf Maurits Lodewijkstraat in Sint-Oedenrode is dinsdagnacht de bliksem ingeslagen. Bewoners werden rond half één opgeschrikt door een harde knal, toen de bliksem de schoorsteen van de woning raakte.

De stenen schoorsteen spatte uiteen, brokstukken lagen tot ver in de straat. Ook viel de stroom uit in de straat. Veel buurtbewoners kwamen volgens een 112-correspondent naar buiten om te kijken wat er aan de hand was. De brandweer en politie kwamen ter plaatse. Met een hoogwerker werden de brokstukken van het dak gehaald. De schade is groot.

Foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties