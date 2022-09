Onweer zorgt voor spectaculaire lichtshow boven Brabant

Onweer en bliksem verlichtten afgelopen nacht de hemel boven Brabant. Het zorgde voor prachtige beelden. Veel mensen stuurden ons filmpjes van het natuurspektakel. Bekijk de video hierboven.

Na een lange zomerse periode waarbij er nauwelijks een drup regen viel, kwam het dinsdagnacht met bakken uit de hemel. Dat ging gepaard met flink onweer.

Enorme hoeveelheid regen

In het westen van onze provincie viel zelfs 54 millimeter regen. Dat is ruim de helft van wat er normaal in de hele maand september valt. Toch was de regenval plaatselijk, op andere plekken viel er nauwelijks neerslag.