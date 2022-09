Tuut tuut! De Top 900-stembus komt op bezoek: 'Corry, ben je wakker?'

Terwijl het zonnetje langzaam naar boven kruipt, klinkt er getoeter door Berkel-Enschot. De Stembus van de Top 900 staat om half zeven deze woensdag voor de deur bij Corry Konings. Als radiopresentator Koen Wijn schreeuwt: “Corry! Wakker worden!!!” steekt er een hoofd met kleine oogjes uit het raam.

Of Corry wakker werd van de ietwat miezerige toeter van de grote stembus of de oerbrul van Koen is niet duidelijk, maar wakker is ze. De stembus komt langs om Corry’s lijstje ophalen voor de Top 900, de lijst met de beste liedjes ooit gemaakt van klassiekers tot Brabantse toppers. Verrast doet ze de deur open.

Genieten van Elvis

Bovenaan haar lijstje staat In The Ghetto van Elvis. Terwijl ze in haar ochtendjapon koffie zet voor het ochtendteam van de radio, vertelt ze: “Ik was vroeger zo’n fan van Elvis, ik kan zo ontzettend genieten van dit liedje. Het is echt prachtig.”

Over een stem op zichzelf in het lijstje twijfelt ze nog. “Het is eigenlijk wel een beetje zelfverheerlijking. Maar als ik dan zou moeten kiezen, ga ik voor ‘Voor Jou’”, zegt ze. “Laat de mensen daar maar op stemmen.”

Wil je op Corry stemmen of toch op iemand anders? Dat kan op omroepbrabant.nl/top900!