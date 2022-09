Politie achtervolgt gestolen Mercedes in Tilburg, bestuurder verstopt zich

De politie heeft dinsdagnacht na een achtervolging en een zoekactie een 39-jarige man uit Zaltbommel opgepakt in Tilburg. Hij reed in een Mercedes die rond vier uur 's nachts werd gestolen op de Olmenstraat in Tilburg.

Op de Turnhoutsebaan zagen gewaarschuwde agenten de auto richting Goirle en het Belgische Poppel rijden. Ze gaven een stopteken maar de bestuurder reed door. Daarna zette de politie de achtervolging in. Uiteindelijk botste de auto op de Tilburgseweg tegen een hek. Twee mannen stapten uit en zetten het vervolgens op een lopen. Een van de mannen kon worden gearresteerd. Hij had zich onder een geparkeerde auto verstopt.