NS-machinist wil snel oplossing voor problemen tussen Breda en Rotterdam

Treinen die stranden bij Zevenbergschen Hoek en reizigers die vastzitten in een snikhete trein. De NS en ProRail weten hier alles van. Het probleem én de oplossingen liggen bij ProRail, de beheerder van het spoor. NS-machinist Mark van Dooren legt uit wat er aan de hand is. “Als je op het beruchte punt stil komt te staan heb je echt een uitdaging.”

Van Dooren kent het stuk tussen Breda en Rotterdam als zijn broekzak. Het is een lastig stuk om over te rijden, toch is hij nog nooit stil komen te staan in of rondom de spanningssluis bij Zevenbergschen Hoek. ”Elke keer heb je toch een bepaalde spanning als je door die spanningssluis heen rijdt”, vertelt hij.

“Vaak als de trein uit België, de Thalys of Eurostar vertraging heeft, kun je met deze trein, de intercity, niet de HSL-lijn op.” En dan sta je op een heel onhandige plek stil, weet de machinist te vertellen. “Als je weer mag rijden moet je én een heuvel op én een voltagewissel doen én van beveiligingssysteem wisselen. En als er dan net één ding fout gaat, als het bijvoorbeeld glad is en je trein slipt dan kom je de heuvel niet op en strand je in een stroomloos stuk.”

Om snel van Breda naar Rotterdam te reizen, snijdt de IC-Direct een heel stuk af via de HSL. Maar daarvoor moet de trein dus door een spanningssluis bij Zevenbergschen Hoek. “Dan gaan we van 1500 volt naar 25.000 volt. Dan moet ik als machinist de energievoorziening van de rijtuigen uitzetten.” Als passagier merk je dat: de stopcontacten, de airco en een deel van de lampen gaan uit. “En de pantograaf, de stroomafnemers, laat ik zakken.” Dat zijn die beugels op het dak van de trein die tegen de bovenleiding aanzitten.

Over een stuk van zeker 650 meter heeft de trein daardoor geen stroom. “Dat is om te voorkomen dat je kortsluiting kunt maken met de voor en achterkant van je trein”, vertelt Van Dooren. “Pas als de trein uit de spanningssluis is, kan alles weer opgestart worden.” Het probleem bij Zevenbergschen Hoek is dat die sluis op de helling ligt. En dat zorgt in combinatie met een storing of klein foutje van de machinist voor grote problemen.

“Als je stil komt te staan in het stroomloze gedeelte heb je echt een uitdaging”, gaat de machinist verder. Want niet altijd kun je in die sluis weer zomaar stroom pakken en weer verder rijden. “Soms staan we een paar minuten stil, dan lossen we het zelf op. De lange strandingen komen doordat je op een plek staat waar evacuatie lastig is, omdat je veel sporen naast elkaar hebt.” De trein kan dan dus niet weg omdat ie geen stroom heeft en dus werkt de airco ook niet. En zomaar uitstappen mag niet.