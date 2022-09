Geen treinen in de hele provincie op vrijdag door staking bij NS

Er rijden vrijdag ook in onze provincie geen treinen. Dat komt door een staking door NS-medewerkers in Noordwest- en West-Nederland. De NS laat woensdag weten dat hierdoor in het hele land geen treinen rijden.

Het spoorbedrijf ziet geen mogelijkheid om op een veilige manier een dienstregeling op te tuigen, omdat veel treinen dagelijks door meerdere regio's rijden. Het bedrijf zegt dit 'buitengewoon vervelend' te vinden voor reizigers.

Vorige week gebeurde hetzelfde toen NS-personeel in de regio Utrecht staakte. Ook toen reden er nergens treinen van de NS.

In gesprek over nieuwe cao

De vakbonden FNV, VVMC en CNV hebben vrijdag dus stakingen gepland in de regio's west en noordwest, waar de Randstad voor een groot deel onder valt. Ze zegden woensdag toe om opnieuw met de NS in gesprek te gaan over een nieuwe cao, maar wilden de acties niet opschorten.

Naast de acties van vrijdag kondigden de bonden eerder ook al acties aan in de regio's oost, zuid en noord. Deze staan gepland op 13 september. Ook dan rijden er in onze provincie geen treinen. Op donderdag 15 september is dan de regio midden aan de beurt.

