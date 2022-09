Pandjeshuizen kunnen drukte door inflatie amper aan: 'Het is schrijnend'

Een man loopt het pandjeshuis Used Products in het centum van Helmond binnen om zijn horloge te verkopen, want hij heeft dringend geld nodig. Helaas, eigenaar Adriaan Kooijman moet 'nee' verkopen. Hij heeft het maximale bedrag aan leningen uitgekeerd en kan even geen nieuwe klanten meer helpen.

Schrijnend, zo noemt Adriaan de situatie van veel van zijn klanten. De telefoon gaat, een vrouw huilend aan de lijn, omdat ze dringend geld nodig heeft en iets wil verpanden. "Nee ik heb je al vaak gematst, maar nu kan het even niet", zegt Adriaan. Hij hoort de verhalen van wanhopige klanten dagelijks.

"Kinderen die 's avonds geen eten meer krijgen, ik hoor het dagelijks."

"Rekeningen niet kunnen betalen, thuissituaties die gespannen zijn, relaties die kapot gaan, kinderen die 's avonds geen eten meer krijgen, dat soort verhalen hoor ik met regelmaat", zegt Adriaan. "Zojuist belde er nog iemand die zijn gloednieuwe Samsung smartphone, die nog in de verpakking zit, wilde verkopen omdat hij geld nodig heeft." Aan de overkant van de straat bij het Goudwisselkantoor is het al niet veel anders. De afgelopen weken werd het steeds drukker met mensen die een kostbaar sieraad willen verkopen om snel aan geld te komen. "Er zitten vaak schrijnende gevallen bij, maar er is bij mensen veel schaamte om er over te praten", zegt Paul Wezenbeek van het Goudwisselkantoor. "Mensen zijn vaak dankbaar dat wij ze snel aan geld kunnen helpen", zegt hij. Het idee van Used Products is dat mensen eventueel hun spullen, zoals een laptop of smartphone, later met rente weer terug kunnen kopen. Maar Adriaan ziet dat steeds minder gebeuren. "Eerst kwam ongeveer tien procent van de klanten hun product niet meer terugkopen, inmiddels is dat zo'n twintig procent geworden."

"Mensen komen spullen inleveren om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen."

Alle pandjeshuizen in Helmond doen in deze barre tijden gouden zaken. Zo ook het bedrijf in de Steenstraat, waar mensen vooral elektronica verkopen om aan geld te komen. "Normaal is augustus onze rustigste maand, vanwege de zomervakantie, maar dit jaar was het een gekkenhuis", zegt de eigenaar, die anoniem wil blijven. "Het rijst de pan uit, met mensen die hier spullen inleveren om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen en het einde van de maand te kunnen halen en dat wordt de komende tijd alleen nog maar erger", zegt Adriaan. Zelfs de klassieke DVD, die je tweedehands voor één euro kan kopen, worden weer veel verkocht zegt Adriaan: "Voor veel mensen is Netflix te duur geworden en dus zeggen ze hun abonnement op. Dan komen ze hier om een DVD speler en DVD's te kopen om toch nog wat series en films te kunnen kijken."