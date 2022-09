Van Nistelrooij ziet het belang van de Europa League en wil goed starten

Geen blauwe Champions League-borden in het Philips Stadion maar oranje Europa League-borden. Nog geen twee weken geleden verspeelde PSV de groepsfase van de Champions League. De ploeg begint nu donderdag in het tweede Europese toernooi, maar volgens Van Nistelrooij zijn die wedstrijden ook heel belangrijk.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Over de loting had de oefenmeester geen klachten. In een poule met Arsenal, Bodø/Glimt, de tegenstander van donderdag, en FC Zürich zijn er genoeg overlevingskansen en mooie affiches. “Deze poule is een geweldige uitdaging. De spelers weten ook dat ze zich kunnen laten zien. Het is een start van een nieuw avontuur waar iedereen veel zin in heeft.”

"Ik heb ze wel uit de put moeten trekken."

De wedstrijd donderdag, thuis tegen Bodø/Glimt, is al van groot belang. Op papier lijken deze twee ploegen uit te gaan maken wie als nummer twee doorgaat. “Het belang is duidelijk”, vertelde de oefenmeester. “We zullen thuis onze punten moeten pakken. Als je dan thuis begint is die wedstrijd heel belangrijk.” PSV zal niet met veel vertrouwen toeleven naar de eerste wedstrijd. Het verloor afgelopen zaterdag nog uit bij FC Twente. “Ik heb ze wel uit de put moeten trekken”, reageerde Van Nistelrooij op de vraag hoe de ploeg gereageerd had op het verlies. “Je bent prof dus moet je kunnen analyseren wat er fout is gegaan. Ik verwacht morgen een reactie van het team.”

"Kun je dat niet hoor je niet thuis in deze wereld."