112-nieuws: gewonde bij botsing in Waalwijk • hond aangereden door auto

21.45

Een automobilist uit Vught is donderdagavond flink tegen de lamp gelopen bij een controle op de Bosscheweg. Tijdens het rijden had de bestuurder zijn mobiele telefoon in de hand. Bij nadere controle bleek dat de apk van de auto al enige tijd was verlopen. En dat was niet het enige, want ook zijn rijbewijs was eerder al ongeldig verklaard. Bovendien had de bestuurder drugs gebruikt. De bestuurder krijgt een proces-verbaal.