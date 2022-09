Wim leerde nooit lezen of schrijven, maar nu werkt hij mee aan een boek

Wim Sabel was jarenlang een van de ruim 13.000 Bosschenaren die niet kunnen lezen en schrijven. En die groep wordt alleen maar groter. De ex-analfabeet koos er acht jaar geleden voor om weer terug naar school te gaan en hoopt dat meer laaggeletterden dat gaan doen. "Er ging een heel nieuwe wereld voor mij open", vertelt hij. "Ik vind het fijn dat mensen nu trots op mij zijn, want thuis waren ze dat nooit."

De 60-jarige Wim uit Den Bosch had een moeilijke jeugd en ze waren arm thuis. Hij wilde zo min mogelijk thuis bij zijn ouders zijn, maar op school was hij ook niet graag. “In de kleuterklas droeg ik goedkope kleding en ik kreeg tijdens de lunch geen melk, omdat het schoolgeld niet was betaald”, vertelt hij. “Dat hadden de kinderen uit mijn klas in de gaten en daarom werd ik gepest. Vanaf groep 2 ging ik niet meer naar school. Net zoals mijn vijf broers en zussen.”

"Mijn vader heeft altijd tegen mij gezegd dat er niks van mij terecht zou komen. Dat heb ik lang in mijn achterhoofd gehouden." De dag na zijn ontslag besloot Wim naar school te gaan. "Ik wilde goed leren lezen en schrijven”, zegt hij. “Ik kon echt helemaal niks. Ik ben op mijn 52ste begonnen op het niveau van de kleuterschool.”

Lezen en schrijven heeft Wim dus nooit geleerd. Tot zijn 13e jaar was Wim vooral op straat te vinden. Tot hij een baan aangeboden kreeg in de olie-industrie. Na de geboorte van zijn zoon ging hij op zoek naar ander werk. Na verschillende tijdelijke baantjes ging hij werken als loodgieter. Maar daar werd ontslagen omdat hij als analfabeet niet meekon met de digitale tijdperk.

Inmiddels kan Wim redelijk goed lezen en schrijven. Het lukt hem om na zijn schooltijd weer aan een baan te komen. Sindsdien werkt de ex-analfabeet bij een lekdetectiebureau. "Ik moet uitzoeken waar een vochtplek of een lekkage vandaan komt. Dan schrijf ik in een rapport hoe klusmannen dat kunnen oplossen", legt hij uit. "Ik had vroeger nooit gedacht dat ik zoiets zou gaan doen."

Naast zijn fulltime baan zet Wim zich volop in voor laaggeletterdheid. Hij is ambassadeur van stichting ABC leer mee, een organisatie die gratis taallessen aanbiedt. Als ambassadeur geeft hij regelmatig uitleg aan instanties wat laaggeletterdheid is en en hoe je het kunt aanpakken.

De afgelopen maanden mocht Wim meedenken over het boek Waarom is Den Bosch Den Bosch? Een speciaal boek voor laaggeletterden om meer te leren over de geschiedenis van de stad. “Ik begrijp als geen ander wat laaggeletterden wel en niet willen”, zegt hij. “Ik hoop dat het laaggeletterden ook écht helpt om beter te gaan lezen", zegt hij.