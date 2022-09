Deze fanatieke bierkenners mogen naar het WK voor biersommeliers

Zomaar een avond in Eindhoven. In de Drinkers Pub in de Kerkstraat zijn verschillende Brabantse deelnemers aan het WK voor biersommeliers bij elkaar gekomen. Uiteraard om bier te proeven, want dat is wat ze doen: proeven, proeven, proeven.

Brabant telt maar liefst drie biersommeliers die naar het WK in München mogen, komende zondag. Dennis Kort uit Eindhoven, Bas Schampers uit Breda, en Yoran Zonneveld uit Best. Reserve is Ton van Opstal, die mag invallen als een van in totaal vijf Nederlanders toch niet mee kan doen. “Het is de kunde van het herkennen van smaken en het ontdekken van fouten in bieren”, legt biersommelier Dennis Kort uit Eindhoven uit. Alle deelnemers zijn in het dagelijks leven ook bezig met bier en ze hebben er zin in: “Ik ben hier al twaalf jaar mee bezig en dit wordt mijn tweede WK”, vertelt Dennis. “9 van de 10 bieren herken ik normaal wel.”

De Drinkers Pub in Eindhoven is een prima zaak om nog even te trainen voor het WK. Meer dan 1000 soorten bier worden hier verkocht. Bas Schampers uit Breda staat te peinzen aan een tafeltje met daarop zes biertjes. Hij ruikt, hij proeft en noteert zijn bevindingen. Oude Geuze, Pale ale, IPA, alle bierstijlen komen voorbij. “Ze hebben het me moeilijk gemaakt”, lacht Bas. Van de zes bieren weet hij er een paar zeker, maar een paar ook helemaal niet. “Hiermee ga ik het WK niet winnen”, zegt Bas. Zondag moet hij er staan, in München, waar hij het opneemt tegen 120 deelnemers. “Vorige keer was ik 17e. Nu hoop ik op een plaats in de top tien. En als ik win wordt het helemaal mooi. Dan mag ik twee jaar de wereld rond reizen om bier te proeven.”

WK-gangers Bas Schampers (links) en reserve Yoran Zonneveld.

Dennis Kort.