Kim (22) wil gaan samenwonen met haar vriend maar kan geen huis vinden

Kim (22) uit Eindhoven en haar vriend Joost (23) zouden niets liever willen dan samen hun eerste huis te kopen. Ze verdienen allebei een modaal inkomen, maar komen er op de woningmarkt maar niet tussen. “We vallen tussen wal en schip.”

“Het gaat moeizaam”, zegt Kim. “Als je reageert op een huis, blijkt het vaak al verkocht te zijn. En als je wel mag komen kijken dan moet je heel snel beslissen of je een bod wil doen. Soms nog dezelfde dag. Dat is moeilijk. Want door het werk van mijn vriend kan die niet altijd mee.”

Het stel zoekt een huis ergens tussen de 240.000 en 250.000 euro. “Daar zijn wel huizen voor te vinden, maar er moet dan wel veel aan gebeuren”, zegt Kim. Ze zoeken in een groot gebied. “Ergens rond Uden, Tilburg, Den Bosch tot aan Hapert. We kijken overal.”

Het frustreert Kim dat het zo lastig gaat. “Ja, vooral voor beginners is het echt moeilijk, zeker met onze leeftijd. We hebben dan wel een goed inkomen, maar je kan er niks mee. En we willen heel graag. We zijn nu drie jaar samen en willen heel graag samenwonen. Maar je loopt nu vast. Je kan geen plannen voor de toekomst maken. Want dat plan is eerst een huis. Dat is er nog niet. Verder kan je gewoon niet kijken.”