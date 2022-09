Steeds meer mensen die contributie niet kunnen betalen zoeken hulp

Steeds meer mensen die de contributie van hun club of vereniging niet kunnen betalen kloppen aan bij hulporganisaties. Deze organisaties merken een forse stijging in het aantal aanvragen, zeker nu sportclubs geneigd zijn de contributie te verhogen vanwege de hoge energieprijzen. Dit blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant.

Wanneer de dure boodschappen en hoge energierekening te veel worden, is het lidmaatschap van een vereniging een makkelijk te schrappen kostenpost. Maar toch is het mogelijk om je kind aan het sporten te houden, want er zijn hulporganisaties waar je terechtkunt.

Schaamte

Naast hulp vragen op school of bij de vereniging waar je kind graag lid wil worden, kunnen ouders ook een hulpverzoek indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur via kieseenclub.nl. Het Jeugdfonds koppelt de ouders vervolgens aan een tussenpersoon. Dit is een professional die is betrokken bij het gezin, zoals een leerkracht of medewerker van het wijkteam. Die neemt vervolgens contact op met de ouders. "Zij kennen vaak het gezin en kunnen een inschatting maken waarom ze de contributie niet meer kunnen betalen", zegt een woordvoerder.

Bij het Jeugdfonds merken ze dat dit goed werkt: "Er is toch vaak schaamte om naar iemand toe te stappen."

De impact van de hulp is groot en reikt verder dan het kind zelf. Zo vertelt een intern begeleider van een basisschool aan het Jeugdfonds: "Een tijdje geleden heb ik geregeld dat een leerling kon voetballen bij de voetbalclub. Kort daarna belde zijn moeder mij blij op. Ze was gevraagd om een kantinedienst te draaien. Eindelijk had ze zelf ook weer een reden om de deur uit te gaan."

Het Jeugdfonds merkt dat meer mensen aankloppen voor hulp. Ze zien een forse stijging in het aantal aanvragen. "September is sowieso de tijd in het jaar waarin ouders hun kinderen aanmelden voor verenigingen, dus de meeste aanvragen komen dan binnen. De exacte landelijke cijfers hebben we nog niet, maar we zien wel een stijging ten opzichte van 2019", aldus een woordvoerder.

Stichting Leergeld

Als het Jeugdfonds niet actief is in een gemeente, worden de ouders doorverwezen naar lokale regelingen of organisaties. In veel Brabantse gemeenten is bijvoorbeeld Stichting Leergeld actief.

Frans Heutinck is coördinator bij Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen. Zij voorzien veel kinderen van schoolspullen, laptops en fietsen en betalen de zwemles en contributie voor sportclubs. Ook daar zien ze een stijging in aanvragen: "Op dit moment denken we dat we dit jaar tien tot vijftien procent kinderen meer helpen dan vorig jaar."

In 2022 hielpen ze tot nu toe 964 kinderen uit 574 gezinnen in Veldhoven en de Kempen. De verwachting is dat het aantal kinderen nog oploopt tot zo'n 1200 tot 1300. Ter vergelijking: in 2020 hielpen ze 891 kinderen in 487 gezinnen en in 2021 1190 kinderen in 574 gezinnen.

Impact

Bij Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen ligt de focus op maatwerk. "We kijken niet alleen naar waar kinderen recht op hebben, maar wat een kind écht nodig heeft. Als een kind iets extra's nodig heeft, ook al is dat boven het bedrag dat we eigenlijk uit kunnen geven per kind, dan doen we dat gewoon", vertelt Heutinck.

Volwassenen die de contributie niet kunnen betalen kunnen overigens terecht bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur.

