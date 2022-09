Primeur: Bravis raakt buisjes bloed en potjes weefsel nu nooit meer kwijt

Het zal je maar gebeuren als patiënt. Je wacht in spanning de resultaten van jouw onderzoek af en dan blijkt dat je bloed- of weefselmonsters verdwenen zijn. Het gebeurt gelukkig zelden maar ieder geval is er een te veel. Bij het Bravis ziekenhuis hebben ze de oplossing gevonden om deze pijnlijke missers te voorkomen.

Buisjes, potjes of flesjes met kwetsbare lichaamsmaterialen zitten in speciale medische koelboxen. Ze worden dagelijks vervoerd tussen de verschillende poliklinieken en afdelingen van het ziekenhuis. Bij het ziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal zijn er twintigduizend van dit soort transporten per jaar.

"We zijn in het verleden weleens een hele box kwijt geweest."

Helaas ging er ook weleens wat mis tijdens het vervoer. “Wij zijn hiermee zeker geen uitzondering op andere ziekenhuizen. Op zo’n groot aantal transporten kan dit gebeuren. Maar het zal toevallig jouw bloedmonster maar zijn. Dat kan grote consequenties hebben voor de diagnose of verdere behandeling”, aldus Mark Sijstermans, teamleider logistiek bij het Bravis ziekenhuis. Bij het laboratorium van het ziekenhuis in Roosendaal worden dagelijks tientallen boxen afgegeven en opgehaald. “We zijn in het verleden weleens een hele box kwijt geweest. Bij alle patiënten moest er toen opnieuw bloed worden geprikt. Dat wil je niet. Mensen moeten er gewoon op kunnen vertrouwen dat het goed gaat”, zegt analist Brigitte Sloots. Het Bravis ziekenhuis besloot daarom om het transport grondig te moderniseren. In de box zit voortaan een tracker waarmee het vervoer nauwkeurig wordt gevolgd. Met een speciale app zien de medewerkers waar de boxen zijn, wie de vervoerder is en hoe het is gesteld met de temperatuur. Wanneer de box te lang onderweg is of de temperatuur te hoog oploopt, krijgen ze een melding op hun telefoon.

"Er is belangstelling vanuit andere ziekenhuizen."

Soortgelijke track- en tracesystemen zijn voor binnen de muren van ziekenhuizen niet nieuw. Het Bravis is echter het eerste ziekenhuis in Nederland waarbij de methode ook wordt gebruikt om de boxen buitenshuis te volgen. Na een half jaar zijn volgens Mark Sijstermans de resultaten van het nieuwe systeem veelbelovend. “We hebben het nu uitgetest met meer dan tienduizend vervoersbewegingen en we zijn niets kwijtgeraakt. Er is daarom ook zeker belangstelling vanuit andere ziekenhuizen. Dit is echt de toekomst.”