PSV overtuigt ook niet in Europa League en speelt gelijk tegen Bodø/Glimt

PSV is de Europa League matig begonnen. In eigen huis kwamen de Eindhovenaren tegen Bodø/Glimt niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Vooral het spel van de thuisploeg was niet om over naar huis te schrijven.

Aan de andere kant hadden de Noren aan een halve kans genoeg. Een prachtige omschakeling werd op fantastische wijze ingeschoten door linksbuiten Albert Grönbak. Een actie die je normaal gesproken van Cody Gakpo verwacht, maar de aanvaller van PSV was niet meer dan dreigend. Het rustsignaal was voor het publiek reden om massaal ‘PSV wakker worden!’ te zingen, en gelijk hadden ze.

'PSV wakker worden' Belangrijk was de ontmoeting met de Noren omdat de verwachting is dat deze twee ploegen gaan uitmaken wie tweede wordt in de poule achter grootmacht Arsenal. Maar in de eerste helft was het tam. Kansen waren er wel via Yorbe Vertessen. Maar hij miste onder meer op twee meter van het doel een open kans.

Maar wat de Eindhovense club op het veld liet zien was vooral slaapverwekkend. De ploeg van Ruud van Nistelrooij mist creativiteit en dat werd in de belangrijke thuiswedstrijd tegen de Noren al snel duidelijk.

PSV kende de afgelopen weken aardig wat tegenslagen. Het werd uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League, zag Luuk de Jong uitvallen met een langdurige blessure en verloor vrij kansloos van FC Twente in de Eredivisie. Een overwinning tegen Bodø/Glimt moest weer positieve energie brengen in Eindhoven.

Eerste balcontact

Hét moment van Gakpo kwam er in de tweede helft wel. Kort na de invalbeurt van Anwar El Ghazi wist de aanwinst gelijk belangrijk te zijn. Met zijn eerste balcontact, een hakbal, stuurde hij de Eindhovense aanvaller alleen op weg naar het doel. Gakpo faalde niet en schoot PSV naast Bodø/Glimt.

De thuisploeg ging iets beter voetballen. Kwalitatief leek het ook beter dan de Noren, al waren de bezoekers tactisch zeer sterk. Grote kansen kregen de Eindhovenaren ook niet, ondanks het balbezit. Gescoord werd er ook niet meer al moest doelman Walter Benitez in de slotfase nog twee keer redden op inzetten van de Noren.

Geen overtuiging

Wat blijft hangen na deze wedstrijd is dat PSV in belangrijke wedstrijden nog niet kan overtuigen. In de thuiswedstrijd tegen AS Monaco kwam het met de schrik vrij, terwijl het tegen Rangers FC niet overtuigde en door een blunder werd uitgeschakeld in de Champions League. Bij de eerste test in de competitie, FC Twente-uit, ging het ook mis voor de Eindhovenaren.

Nu tegen Bodø/Glimt overtuigde de ploeg van Van Nistelrooij weer niet. Een gelijkspel is nog niet het einde van de wereld, maar door thuis niet de volle buit te pakken, staat er in de resterende wedstrijden in de Europa League de druk er vol op. Iets wat een beginnend trainer niet kan gebruiken. Zeker niet met een loodzwaar programma in het vooruitzicht.