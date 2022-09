Krantenbezorger aangevallen, verdachte na achtervolging opgepakt

Een krantenjongen is vrijdagmorgen aangevallen door een man op de Groeseindstraat in Tilburg. De 24-jarige verdachte was uit op de draadloze oortjes, de fiets en geld van de bezorger.

De krantenbezorger was rond kwart over zes bezig met zijn wijk. Hij werd in het Engels aangesproken door een man die de weg naar het station vroeg. De jongen wees hem de weg, maar in plaats van te vertrekken begon hij in de tassen van de jongen te neuzen. Hij wilde de draadloze oortjes, zijn fiets en geld hebben. De bezorger wist ervandoor te gaan toen twee fietsers voorbij reden. Hij belde de politie en gaf een duidelijk signalement door. Een motoragent kwam de verdachte op de Gasthuisring tegen. Hij gaf toe dat hij de bezorger had lastiggevallen en hij dacht vervolgens zijn weg te kunnen vervolgen. Toen hij doorkreeg dat de agent hem wilde aanhouden, ontstond een worsteling tussen de verdachte en de agent. De verdachte zette het op een lopen en de agent ging achter hem aan. De agent vorderde de fiets van een voorbijganger en in het Wilhelminapark kreeg de agent de man te pakken. De verdachte was niet van plan mee te werken, tot het moment dat de agent zijn stroomstootwapen tevoorschijn haalde. De 24-jarige man uit Bulgarije is na de achtervolging naar het politiebureau gebracht. De voorbijganger die zijn fiets moest afgeven, heeft de fiets weer teruggekregen.