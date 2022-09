Nog niet gestemd voor de Top 900? Dat kan alleen vandaag nog!

De Top 900 Stembus rijdt nog maar heel even door Brabant. Asten is de laatste halte van onze mobiele radiostudio. Stemmen voor de lijst met de mooiste liedjes ooit gemaakt kan alleen vandaag nog tot 23.59 uur.

In Asten staat de stembus nog tot ongeveer 18.15 uur. De afgelopen week reed de Omroep Brabant met een grote bus met radiostudio door de provincie. We gingen van Bergen op Zoom tot Boxmeer en van Heusden tot in de Beekse Bergen. Overal werd massaal gestemd op de jaarlijkse muzieklijst.

Vrijdagavond is er nog een speciale live-uitzending op de radio, vol met mooie muziek. In deze uitzendingen tellen we af naar het sluiten van de stembus. Maarten Kortlever presenteert tot middernacht en hij drukt dan op de stopknop.

Weten wat de lijst uiteindelijk geworden is? De Top 900 wordt uitgezonden vanaf zaterdag 17 september.

Wil je nog stemmen? Dat kan hier!