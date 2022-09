Man zwaargewond gevonden in de bosjes

In de bosjes in de buurt van de Goirkekanaaldijk in Tilburg is donderdagnacht rond halftwee een zwaargewonde man gevonden. De politie weet niet wat er gebeurd is en sluit een misdrijf niet uit.

Het slachtoffer is een Poolse man van 29 jaar. Hij werd door voorbijgangers gevonden in de struiken van de Goirkekanaaldijk vlakbij de kruising met het Grounodpad. De opgeroepen hulpdiensten hebben de man naar het ziekenhuis gebracht waar hij meteen geopereerd werd. De politie is op zoek naar getuigen die iets opvallends hebben gezien in de nacht van donderdag op vrijdag in de omgeving van de Goirkekanaaldijk in Tilburg.