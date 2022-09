112-nieuws: man vast na wilde achtervolging • auto ramt lichtmast

23.35

Op de Oude Bredasebaan in Chaam is vrijdagavond laat een auto tegen een boom gereden. De bestuurder van de wagen verloor in een flauwe bocht de macht over het stuur en ramde een boom. De brandweer heeft de automobilist uit zijn voertuig bevrijd. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk of er meer mensen in de auto zaten. De wagen werd enorm beschadigd.

Volgens eens 112-correspondent is er geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken is geweest. De weg waar het ongeluk gebeurde, werd afgesloten voor onderzoek.