Agenten trekken wapen om man (54) na wilde achtervolging aan te houden

Een automobilist van 54 uit Halsteren heeft vrijdag vergeefs geprobeerd een aanhouding te voorkomen. De politie had de achtervolging op zijn wagen ingezet, omdat de man in Oud Gastel een vrouw zou hebben bedreigd met een pistool.

De verdachte gaf zelfs gas bij en tussen Oud Gastel en Halsteren haalde hij ook in de bebouwde kom 140 kilometer per uur. Verder negeerde hij stoplichten en reed hij tegen het verkeer in.

Uiteindelijk stopte hij op de Eikenlaan in Halsteren, waarna agenten met getrokken wapen hem konden arresteren. Het pistool waarmee de man zou hebben gedreigd, is niet gevonden.

'Pistool op vrouw gericht'

Toch zou hiermee zijn gedreigd, zo had de vrouw uit Oud Gastel eerder die middag de politie laten weten. Rond drie uur kwam ze met haar auto aan bij haar huis in de Koopmansstraat. Zij zag dat er een man, een bekende van haar, naar haar toe kwam lopen. Bovendien werd ze door hem bedreigd en hierbij zou hij dus ook een pistool op haar gericht hebben.

De vrouw wist vanuit de auto het alarmnummer 112 te bellen. Toen haar belager dat in de gaten kreeg, ging hij er vandoor in zijn wagen. Gealarmeerde politieagenten zagen die auto op de Provincialeweg Zuid in Oud Gastel rijden en zij gaven de man een stopteken. Hij weigerde, waarna er een wilde achtervolging ontstond, waarbij diverse politiewagens werden ingezet. Uiteindelijk kon de man dus worden opgepakt: voor de bedreiging van de vrouw uit Oud Gastel en het in gevaar brengen van het verkeer.