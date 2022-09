Man rijdt met auto tegen boom en raakt ernstig gewond

De totaal vernielde auto in Chaam (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision Mediaprodukties). Het slachtoffer wordt weggebracht (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision Mediaprodukties). De brandweer moest de man bevrijden (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige 1/3 De totaal vernielde auto in Chaam (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision Mediaprodukties).

Een man is vrijdagavond ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de Oude Bredasebaan in Chaam. De bestuurder verloor in een flauwe bocht de macht over het stuur van zijn auto en ramde een boom.