Politie gefrustreerd door boze bestuurders: 'Vervelend dat u moet omrijden'

De politie voor de regio Gemert, Bakel en Laarbeek heeft op Instagram haar frustratie geuit over het verkeersgedrag van automobilisten. Op cynische toon vraagt ze weggebruikers om rekening te houden met hulpverleners door bijvoorbeeld om te rijden wanneer een weg is geblokkeerd met pylonen en een politiewagen met zwaailicht.

Aanleiding voor het bericht was een ongeluk, afgelopen donderdag, op de Bosscheweg in Beek en Donk. De weg was afgesloten voor de veiligheid van de hulpverleners, maar ook voor verder onderzoek naar de toedracht van dat ongeluk.