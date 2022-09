Stadsbus botst tegen bushalte in centrum Den Bosch: zes mensen gewond

Een stadsbus van Arriva is rond half een zaterdagmiddag tegen een bushalte in het centrum van Den Bosch gebotst. Zes mensen die er stonden te wachten, raakten gewond. Twee van hen zijn bij die halte geholpen in een ambulance; vier anderen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Ze zijn onder meer gewond geraakt door rondvliegend glas.

Het ongeluk gebeurde op Achter het Wild Varken, in het centrum van de stad. In eerste instantie sprak de politie nog over vijf gewonden, dat bleken er dus zes te zijn. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de bus per ongeluk de punt van het glazen dak van het bushokje heeft geraakt. Dat is vervolgens naar beneden gevallen. 'Passagiers makkelijker laten instappen'

De chauffeur wilde zijn bus zo dicht mogelijk bij de halte neerzetten vanwege de heftige regen op dat moment. Passagiers zouden zo gemakkelijker in kunnen stappen. Dat ging dus mis. De bus raakte ook een steiger die stond bij een naastgelegen gebouw waar een verbouwing gaande is. Die steiger is beschadigd. "Ik hoorde een harde knal", vertelt de eigenaar van een fotowinkel in de buurt van het bushokje. "Toen ik naar buiten ging zag ik de gewonden en zag ik veel bloed. Maar al binnen een minuut waren de eerste hulpverleners al ter plaatse. Zelf heb ik geschrokken mensen aangeboden om in mijn winkel te wachten." Hulpdiensten opgeroepen

Zes ambulances en een traumahelikopter werden ingeschakeld. Ook de brandweer was opgetrommeld.