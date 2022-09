Waldemar Torenstra kruipt in de huid van omstreden militair Marco Kroon

Waldemar Torenstra vertolkt in de nieuwe speelfilm De Vuurlinie de rol van Marco Kroon uit Den Bosch. De opnames voor de film over het leven van de in opspraak geraakte militair zijn deze zomer gestart.

In de boekwinkels liggen al meerdere boeken over het leven van Kroon, maar nu komt er ook een speelfilm. Deze film, die eerder al werd aangekondigd met de naam Onder Vuur, vertelt over het werk van Kroon in het leger. Hij werd hiervoor onderscheiden met de Militaire Willems-Orde. Maar ook zijn trauma's en de gebeurtenissen waarmee Kroon in opspraak kwam, komen aan bod.

Gedroomde hoofdrolspeler

"Dit verhaal vormt de perfecte balans tussen oorlog, familiedrama, het verwerken van trauma's en ook de fascinerende manier waarop wij in Nederland omgaan met onze helden", zegt regisseur Roel Reiné. "Waldemar is een gedroomde hoofdrolspeler."

Ook Mike Weerts uit Overloon speelt in De Vuurlinie. Actrice Sallie Harmsen is te zien als Mirjam, de vriendin van Marco Kroon. Andere rollen zijn er onder meer voor Tibor Lukàcs, Olaf Ait Tami en Steef de Bot. De film moet vanaf september 2023 draaien in de bioscoop.

