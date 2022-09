Rijen bij uitverkoop zangeres Anneke van Giersbergen, fans slaan hun slag

Wachten op privacy instellingen... Tientallen fans komen shoppen bij Anneke van Giersbergen haar garage sale (foto: Collin Beijk). Volgende Vorige 1/5 Anneke van Giersbergen hield een garage sale

De fans van Anneke van Giersbergen konden zaterdag shoppen in haar garderobe en instrumentencollectie. De zangers en haar man Rob hielden een 'garage sale' in PLAN-B in Eindhoven. Van magazines tot schoenen en van schilderijen en posters tot halve drumstellen, voor de vele tientallen koopjesjagers stond er genoeg. Een deel van de opbrengst gaat naar Stichting Vluchteling

Grote tafels met daarop magazines en posters, rekken vol podiumkleding en tafels vol apparatuur en spullen voor drumstellen vullen de garage sale. "Mijn man en ik hebben een opslag met spullen voor als we op tour gaan, maar door de jaren heen is die wat vol komen te liggen."

"Sommige spullen gebruik je maar één tour."

Anneke en Rob woonden vroeger in De Rips waar ze een grote studio en opslag hadden. Maar nu ze in Eindhoven wonen, is er een stuk minder ruimte. "Vooral de studioapparatuur en drumspullen nemen veel plek in, terwijl je ze misschien maar één tour gebruikt." Dat vindt het muzikale stel zonde en dus werd de opslag opgeruimd voor de garage sale. Koopjesjagers konden ook alles laten signeren door de zangeres en iedereen mocht met haar op de foto.

"Ik moest dat jurkje hebben en ga hem ook echt dragen."

Armanda uit Eindhoven zocht als een van de eerste in de kledingrekken. "Ik heb een setje, groen jurkje en poster gekocht en ben geslaagd. Ik ga de jurk ook echt dragen." Zij en haar man zijn groot fan van Anneke en haar oude band The Gathering. "Mijn vrouw had het groene jurkje al op Facebook gezien en die moest ze hebben."

Aan bijna elk voorwerp in de sale, kleeft wel een verhaal. "Zoals de frisbee's voor Pinkpop", vertelt de zangeres. "Die gooiden we weg tijdens het optreden. Maar na een paar worpen richting het publiek, kregen we door dat ze best wel hard aankwamen. Dus fans vertrokken met een frisbee en een bult op het hoofd." Ilse uit Vorstenbosch heeft kwam ook voor een specifiek shirt. "Ik ben al sinds 1997 fan en dit shirt heeft Anneke gedragen bij een concert."

Nina uit Eindhoven heeft ook kleding gevonden. "Dat ze het heeft gedragen, geeft het wel iets extra's. Ik zing zelf ook en Anneke is een rolmodel voor mij." Sommige fans zaten al om zes uur 's morgens in de trein om op tijd bij de garage sale te zijn. Anderen bestelden via vrienden. "Ik heb een shirt voor een vriendin uit Canada, die zal heel blij zijn", vertelt William uit Ede. Voor zichzelf heeft hij gesigneerde drumsticks.

"Het is nog leuker dan verwacht!"