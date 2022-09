Uitduel PSV met Arsenal gaat gewoon door en wordt gespeeld met fans

De uitwedstrijd van PSV tegen Arsenal in de Europa League gaat donderdag door. In het Emirates-stadion in Londen zijn fans ook gewoon welkom, meldt de Eindhovense club.

Vanwege het overlijden van koningin Elizabeth gaan alle wedstrijden in het Engelse profvoetbal dit weekeinde niet door. Of de periode van tien dagen rouw in Groot-Brittannië ook gevolgen zou hebben voor de Europese duels van komende week, was nog niet helemaal duidelijk. Inmiddels is besloten dat de wedstrijden gewoon volgens planning worden gespeeld.

