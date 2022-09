Mistwaarschuwing: zicht was op sommige plekken minder dan honderd meter

Het KNMI waarschuwde zondagochtend voor dichte mist in Brabant. Het weerinstituut had onder meer in onze provincie code geel afgegeven. Deze waarschuwing gold tot elf uur zondagochtend.

Peter de Bekker & Sandra Kagie Geschreven door

Op sommige plekken was het zicht minder dan honderd meter, zo gaf de ANWB aan.

Wachten op privacy instellingen...

"Het zicht kan onderweg plotseling afnemen", vertelde Jaco van Wezel van Weerplaza. "We adviseren iedereen die vroeg de weg op gaat rekening te houden met mistbanken", benadrukte de weerman. Eindhoven Airport waarschuwde reizigers dat er vanwege de mist vertragingen konden ontstaan en dat vluchten eventueel geannuleerd konden worden. Dat gebeurde ook. Tot kwart over tien vertrok er geen enkele vlucht. Na die tijd kwam het vliegverkeer op gang Zaterdagnacht ook al mistig

Zaterdagnacht was het ook al erg mistig op sommige plekken. In Helmond belandde een auto in de sloot langs de N270. In deze auto zaten twee mannen. Zij konden allebei zelf uit de auto komen. Of de mist die er rond die tijd hing een rol speelde bij dit ongeluk is niet duidelijk. Mooie nazomerdag

Wanneer de mist is opgetrokken, wacht een aardige dag waarop wolken en zon elkaar afwisselen. Het wordt ongeveer 22 graden. Maandag verwacht Weerplaza een mooie nazomerdag met temperaturen van 22 tot 25 graden en veel zon. Ook die dag kan van start gaan met regionaal dichte mist. LEES OOK: Mistige ochtend speelt Eindhoven Airport parten: vluchten uren vertraagd