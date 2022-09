Vluchten Eindhoven Airport vertraagd door dichte mist

Eindhoven Airport heeft zondagochtend last van de dichte mist. Verschillende vluchten van en naar de luchthaven zijn vertraagd. Vier vertrekkende vluchten zijn zelfs geannuleerd. Het gaat om de vluchten naar het Bulgaarse Varna, het Poolse Rzeszow, Marseille in Frankrijk en de Servische hoofdstad Belgrado.

Ook aankomende vluchten vanuit bijvoorbeeld Gdanks, Pisa, Boedapest en Londen die rond half negen hadden moeten landen, zijn vertraagd. De vlucht vanuit Varna is geannuleerd. Een vliegtuig vanuit Malaga is omgeleid naar Keulen.

Vertraagd zijn onder meer vluchten naar Valencia, Ibiza, Alicante, Rhodos, Kos, Sevilla en Gran Canaria. Het advies aan reizigers is de website van de luchthaven in de gaten te houden of contact met hun luchtvaartmaatschappij op te nemen.

Eindhoven mistgevoelig

Het gebeurt vaker dan bij sommige andere vliegvelden dat Eindhoven Airport last heeft van mist. Dat komt omdat de eisen om te landen en opstijgen in Eindhoven strenger zijn. Eindhoven Airport krijgt in 2025 nieuwe apparatuur in en rond de start- en landingsbaan waardoor er ook in dichte mist gevlogen kan worden.

Het KNMI heeft vanwege de mist code geel afgegeven voor onder meer onze provincie. Deze waarschuwing geldt inmiddels tot zondagochtend elf uur. Het zicht is op sommige plaatsen minder dan honderd meter.

