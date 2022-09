Mistige ochtend speelt Eindhoven Airport parten: vluchten uren vertraagd

Eindhoven Airport had zondagochtend behoorlijk wat last van de dichte mist. Om kwart over tien was er nog geen vliegtuig vertrokken. Alle vertrekkende vluchten stonden toen in het schema om te vertrekken om elf uur. Om iets voor half elf steeg uiteindelijk het eerste vliegtuig op. Vier vertrekkende vluchten werden zelfs geannuleerd.

Sandra Kagie Geschreven door

Het gaat om de vluchten naar het Bulgaarse Varna, het Poolse Rzeszow, Marseille in Frankrijk en de Servische hoofdstad Belgrado. Vertraagd waren onder meer vluchten naar Valencia, Ibiza, Alicante, Rhodos, Kos, Sevilla en Gran Canaria. Het advies aan reizigers is de website van de luchthaven in de gaten te houden of contact met hun luchtvaartmaatschappij op te nemen. Ook aankomende vluchten vanuit bijvoorbeeld Gdansk, Pisa, Boedapest en Londen die rond half negen hadden moeten landen, zijn vertraagd. En de vlucht vanuit Varna is geannuleerd. Vliegtuigen vanuit Malaga en Thessaloniki zijn omgeleid naar andere luchthavens.

