Twee gewonden bij steekpartij in Klein-Zundert, duo aangehouden

Bij een steekpartij bij een huis aan de Rucphenseweg in Klein-Zundert zijn zaterdagnacht twee mannen gewond geraakt. Een verdachte kon direct worden aangehouden. De andere vluchtte, maar kon snel opgespoord worden.

De steekpartij zou een gevolg zijn van een ruzie in een ruimte bij het huis. Toen de hulpdiensten rond twee uur 's nachts aankwamen, hadden familieleden en vrienden zich al ontfermd over de twee bloedende slachtoffers.

Onder het bloed

Agenten kregen te horen dat de slachtoffers gestoken zouden zijn door twee andere mannen. Een van de verdachten zou nog in de buurt zijn, de andere was in een auto gevlucht.

Korte tijd later zagen de agenten de eerste verdachte, een 22-jarige man uit Roosendaal, aanlopen. Hij zat onder het bloed. Hij is direct aangehouden. Later in de nacht kon ook de tweede verdachte, een 22-jarige man uit Sprundel, gearresteerd worden.

Onderzoek

De recherche is een onderzoek gestart. De slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht.