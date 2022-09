Jan Biggel neemt nieuwe videoclip op: ‘We zetten Liempde op zijn kop’

Honderden oranje vlaggetjes, 240 enthousiaste figuranten en een heuse oranje bus. Overal waar je kijkt kleurt het oranje. Het lijkt zondag wel alsof het wereldkampioenschap voetbal in Liempde al begonnen is, maar niets is minder waar. Het dorp is namelijk het decor voor de nieuwe videoclip van Jan Biggel: Nederland, onze kampioen! “We zetten Liempde op zijn kop en hebben een dag veel plezier.”

Van heinde en verre kwamen de figuranten in alle vroegte naar het dorp voor de opnames van de videoclip. “Wij zijn om ongeveer negen uur vanmorgen vertrokken uit een dorpje in de buurt van Utrecht. Dat was even pittig, maar nu gaat het weer goed.”

"Uiteindelijk komt alles goed.”

De opnames duren ongeveer drie uur, maar dat maakt de figuranten niets uit. Steeds opnieuw start de muziek en dan wordt er weer enthousiast meegezongen en gedanst. Dat het steeds opnieuw moet is niet zo gek volgens Jan: “Bij mij loopt alles in het honderd en gaat niet zoals het moet, maar dat is juist leuk. Het gaat om het resultaat. Uiteindelijk komt alles goed.” Fans van Jan Biggel hebben wel geduld nodig, want het nieuwe liedje komt pas vanaf eind oktober uit. “Dan gaan we heel Nederland verrassen met deze te gekke videoclip.” LEES OOK: Jan Biggel zong z'n hit al duizenden keren: 'Mij verveelt het niet'