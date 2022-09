Ophef over penaltymoment bij PSV - RKC: ‘Het is een schande!’

Was het wel of geen penalty? Dat is de enige vraag die gesteld wordt na PSV – RKC. Duidelijk is dat beide ploegen verschillen van mening. Bij de Waalwijkers zijn ze woedend. De Eindhovense club vond het juist wel een strafschop.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Joseph Oosting wilde reageren op een vraag over de wedstrijd wanneer Michiel Kramer het woord overneemt. “We kunnen hier gaan praten over allerlei tactieken maar het is gewoon een schande dat hier een penalty wordt gegeven. De scheidsrechter pakt een punt van ons af.” Duidelijke woorden van de aanvoerder van RKC die het duidelijk niet mee eens is. Hij zoekt naar een verklaring. “Misschien wilt Serdar Gözübüyük iets goed maken na die penalty bij Feyenoord-PSV. Hij werd ook al gelijk uitgefloten. Wij zijn gewoon beroofd.”

"Dit is een topclubpenalty"

Wanneer de spits gevraagd wordt naar een ander moment in de wedstrijd waarbij doelman Etienne Vaessen mogelijk hands maakt reageert hij weer fel: “Jij bent zeker voor PSV.” Het mag duidelijk zijn dat bij de bezoekers veel frustratie zat. Bij de Eindhovenaren was juist veel opluchting. Trainer Ruud van Nistelrooij gaf aan dat hij het wel een penalty vond. “Er is contact. Hij raakt met zijn hak het achterhoofd van Xavi Simons. Voor mij is het dan een uitgemaakte zaak.” Michiel Kramer was in ieder geval niet meer rustig te krijgen. “Dit is een topclubpenalty.” PSV won zondagmiddag in blessuretijd met 1-0 van RKC. In de 93e minuut viel de beslissing uit een discutabele penalty, die werd benut door Cody Gakpo.

Wachten op privacy instellingen...