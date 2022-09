NAC-fans zwemmen 30.000 euro bij elkaar voor kankeronderzoek

De actie ‘NAC gaat de Singel in’ om geld op te halen voor onderzoek naar kanker en als steun voor oud-speler Ralf Seuntjens heeft 30.000 euro opgeleverd. Dat meldt NAC-fansite B-Side Rats.

NAC-aanhangers doken zondag bij De Kuil in Prinsenbeek het water in om twee kilometer te zwemmen. Seuntjens, bij wie in mei een tumor werd ontdekt, stond als verrassing aan de finish om de zwemmers een medaille om te hangen.

In totaal werd er met de actie via Swim to Fight Cancer ruim 300.000 euro opgehaald.

LEES OOK: NAC-fans schamen zich na spreekkoor over kanker en komen in actie