Roy Donders wordt vader: 'Heel blij, maar effe in shock'

Roy Donders wordt vader. Dat maakte de Tilburgse zanger en stylist bekend via YouTube.

"M’n hart zit in m'n keel", zegt Donders als hij samen met zijn Eindhovense vriendin Michelle naar de zwangerschapstest kijkt. Als er twee streepjes op de test verschijnen, slaan de twee verbijsterd de armen om elkaar. “Heel leuk, maar ik ben effe in shock", bekent Michelle. “We wilden het wel, maar het is meteen de eerste maand raak.”

Het stel leerde elkaar vorig jaar kennen tijdens een vakantie in Griekenland.

