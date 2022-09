Ton uit Budel-Dorplein wint 166.000 euro bij Postcode Loterij

Ton uit Budel-Dorplein heeft zondagavond 166.000 euro gewonnen bij de Postcode Loterij Miljoenenjacht. Winston Gerschtanowitz verraste hem toen hij nietsvermoedend bezig was in zijn atelier.

“Ik sta helemaal paf, ongelooflijk!", zei de gepensioneerde in de uitzending van SBS6. "Mijn vrouw heeft binnenkort vakantie dus we gaan eerst samen iets gezelligs doen.”

Ook de buren winnen mee

Ton kreeg het geldbedrag omdat Rayke uit Kampen dit bedrag in de finale van de Postcode Loterij Miljoenenjacht won. Een deelnemer van de Postcode Loterij wint hetzelfde bedrag thuis.

Ton was deze keer de gelukkige en hij laat zijn buren mee winnen. Iedereen die met postcode 6024 AT (Sint Barbaraweg) meespeelt met de Postcode Loterij verdeelt met elkaar dit bedrag. In totaal zijn dit zestien inwoners.

Zij winnen bedragen variërend van 8736 euro tot 17.473 euro, afhankelijk van het aantal loten waarmee zij meespelen met loterij.