Bossche basketballers strikken met BrandLoyalty grote sponsor

BrandLoyalty uit Den Bosch is de nieuwe hoofdsponsor van Heroes Basketbal. Clubeigenaar Bob van Oosterhout beaamt dat het opmerkelijk is dat een grote naam in het basketbal stapt. “Voor de club is het een grote stap.” Het contract loopt in ieder geval 3 jaar.

“Dat zo’n partij doelbewust instapt en actief met ons aan de slag gaat, is uniek”, zegt Van Oosterhout. Basketbal is in Nederland een kleine sport en sponsoren zijn vrijwel nooit bedrijven die op wereldschaal opereren.

Van Oosterhout is al sinds 2016 eigenaar van Heroes. De club stond toen op het punt om te verdwijnen. De afgelopen jaren is Heroes geprofessionaliseerd. Afgelopen seizoen werd Den Bosch voor het eerst sinds 2015 weer kampioen van Nederland. Dat was het zeventiende kampioenschap in de geschiedenis van de club.

BrandLoyalty werd in 1995 opgericht en het hoofdkantoor zit in Den Bosch. Het werd groot door acties met spaarzegeltjes. Nu werkt het bedrijf in 160 landen aan campagnes met bedrijven als Albert Heijn, Disney en National Geographic. In 2020 had het bedrijf een omzet van 580 miljoen euro en vestigingen over heel de wereld.

Over het sponsorbedrag wil men niets kwijt, maar het ligt naar verluidt rond de 200.000 euro per jaar. Het zorgt ervoor dat de begroting in Den Bosch de 2 miljoen euro overschrijdt.