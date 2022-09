John van ProRail komt te hulp bij een (bijna)ongeluk op het spoor

Nog gauw even onder de spoorbomen door schieten om je trein te halen. Incidentenbestrijder John van Lierop van ProRail weet maar al te goed wat de gevolgen kunnen zijn. Hij gaat naar het spoor als er een ongeluk gebeurt of bijna gebeurt, in Brabant of Limburg. "Ze hebben haast, willen stoer doen en dus moet alles wijken", kruipt hij in het hoofd van de veelal jongeren die zorgen voor gevaarlijke situaties op en rond het spoor.

Het aantal bijna-ongelukken op en rond het spoor neemt volgens ProRail toe, zo maakte de spoorbeheerder maandag bekend. En daarom lanceert de spoorbeheerder maandag een nieuwe campagne vooral gericht op jongeren. "Ik hoop dat het zin heeft. Al red je er maar één of twee levens mee", zegt Van Lierop erover. Wat mensen zich volgens hem niet realiseren, is dat een machinist niks kan doen wanneer hij iets op het spoor ziet gebeuren. "Ze kunnen niet naar links of rechts sturen. Alleen heel hard claxonneren en remmen", legt hij uit. Precies de reden waarom niet alleen ongelukken, maar ook bijna-ongelukken volgens hem heel veel impact hebben op spoorcollega's. Bijna-ongeluk in Rijen

Van Lierop werd begin vorige maand opgeroepen om naar Rijen te gaan toen daar op een zondag een bijna-ongeluk gebeurde bij een spoorwegovergang. Een jonge fietser kon net op tijd van zijn fiets springen anders was hij onder de trein beland. De jongen raakte lichtgewond. "Maar dit had heel anders kunnen aflopen", weet de incidentenbestrijder. "Wanneer jongeren zich dit zouden realiseren, zouden ze het wel uit hun kop laten." "Denk aan je eigen veiligheid", wil hij hen daarom op het hart drukken. "En denk aan de gevolgen voor je naasten wanneer het echt verkeerd afloopt." Sinds 2008

Van Lierop werkt sinds 2008 als incidentenbestrijder voor ProRail. Om de dag gebeurt er volgens hem ergens in Nederland een ongeluk of een bijna-ongeluk op het spoor. Bij een ongeluk in Brabant of Limburg gaat hij altijd naar de plek waar het gebeurd is. "Maar dan zijn we vaak te laat", vertelt hij. Bij bijna-ongelukken wordt hij opgeroepen als het gevolgen heeft voor de treindienst. Wanneer een geschrokken machinist bijvoorbeeld niet verder kan rijden en er vervanging moet worden geregeld. Of wanneer reizigers uit een trein geëvacueerd moeten worden als gevolg van een incident. Het gaat dus gelukkig niet altijd om een bloederige situatie waarmee hij te maken krijgt. "Hoe ik dit werk al zo lang kan doen? Ik neem niks mee naar huis omdat ik situaties vrij klinisch kan bekijken", zegt hij. "Anders zou je dit niet volhouden." De cijfers

Dit jaar telde ProRail al 153 bijna-aanrijdingen op het spoor en de spoorbeheerder denkt dat dit aantal nog verder zal stijgen. Ter vergelijking: heel vorig jaar gebeurden er 206 bijna-ongelukken op en rond het spoor. Specifiek Brabantse cijfers heeft het spoorbedrijf niet. Maar een woordvoerder zegt maandag 'niet het idee te hebben dat de cijfers in Brabant afwijken van het landelijke beeld'.

