Glenda kan niet kopen en amper sparen: 'Wat is mijn toekomst?'

Een leuke baan en een sociale huurappartement. Glenda Brekelmans (35) uit Oosterhout lijkt het niet slecht te hebben. Maar nu alles duurder wordt, krijgt ze het steeds moelijker. “Ik kan nu net rondkomen. Ik ben blij dat het me lukt om 50 tot 100 euro te sparen. Maar een huis kopen als alleenstaande zit er niet in. Ik maak me echt zorgen over mijn toekomst.”

Glenda is alleenstaand en werkt als travelconsultant. “Ik werk voor een bedrijf dat reizen regelt voor nonprofit-organisaties. Je bent de hele dag aan het puzzelen om de beste reis te regelen.” Ze werkt in Den Bosch en woont in een appartement in Oosterhout. “Ik woon in een appartementje. Maar ik zou heel graag een huis willen waar je rustiger woont. Geen gedoe meer hebben met boven- en onderburen. Maar iets anders zit er niet in”, vertelt ze. “Ik kan een hypotheek krijgen van 140.000 euro. Daar koop je niks voor. En een andere huurwoning is 150 tot 250 euro per maand duurder.”

"Het is steeds lastiger om rond te komen."

Glenda kan voor haar gevoel geen kant op en dat maakt het moeilijk voor haar. “Ik wil niet zielig overkomen. Maar toch, wat is het perspectief voor mij? Ik heb daar af en toe best stress van.” Dat gevoel zit hem er vooral in dat Glenda nu met huren niks opbouwt. “Als je iets kan kopen bouw je ook iets op voor je oude dag. En dus maak ik me zorgen of ik het dan wel ga redden als ik met pensioen ga.” Nu spaart Glenda nog zo’n vijftig tot honderd euro per maand. “Dat is niet genoeg om ooit een huis te kunnen kopen. En nu alles duurder wordt, is het steeds lastiger om rond te komen. Sinds deze maand heb ik een nieuw energietarief. Nu begint de stress helemaal”, vertelt Glenda. Haar maandbedrag is van 70 naar 160 euro gegaan. “Dat is alweer 90 euro meer.” Ze probeert dan ook op veel dingen te bezuinigen. “Maar hoe ver ga je daar in? Doe je de auto weg? Zeg je je sportabonnement op? Ik probeer bijvoorbeeld zoveel mogelijk elektrische apparaten uit te zetten. Ik heb zo’n geurding dat op stroom werkt. Dat zet ik niet meer aan.”

"Ik voel me vergeten door de overheid."