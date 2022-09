Niels huurt illegaal een kamer en dat doet hij uit principe

Niels huurt illegaal een kamer in het huis van een vriend. Niet uit nood of geldgebrek. “Ik doe dit uit principe. Omdat het niet klopt dat huisjesmelkers rijker worden over de rug van anderen.”

Niels is niet zijn echte naam. Die is bij de redactie bekend, net als zijn adres. Want wat Niels doet mag niet. Het is op het eerste oog een wat ingewikkelde constructie. Een vriend van Niels huurt een huis van diens vader. De huur is lager dan de toeslagengrens en dus krijgt de vriend van Niels huurtoeslag. Niels huurt voor 450 euro per maand een kamer in het huis van die vriend, maar heeft zich op dat adres niet ingeschreven waardoor het geen gevolgen heeft voor de toeslagen van de vriend.

"Ik betaalde eerst 850 euro per maand voor zeg maar een garagebox.”

“Het is niet ik zelf financiële problemen heb”, vertelt Niels. “Ik ben niet bereid om die belachelijk hoge huren in de particuliere sector te betalen. Ik vind het ethisch onverantwoord om huizen te zien als beleggingsobject Dat rijke mensen die de huizen bezitten er alleen maar rijker van worden. En dat belastingvrij.” Over huurinkomsten van een huis in particulier bezit hoeft geen belasting betaald te worden. “Ik huur één kamer in het huis, maar deel voor de rest alles in het huis”, vertelt Niels. “Ik lever dus wat in op woonconfort. Hiervoor woonde ik in Utrecht. Daar had ik het vervelender. Ik betaalde 850 euro per maand voor zeg maar een garagebox.”

“Het verdienmodel van de huurbaas moet kapot."