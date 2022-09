Koe springt tot twee keer toe in rivier, brandweer heeft handen vol

Een koe heeft maandag een groot aantal brandweerlieden flink bezig gehouden in Gemonde. Het dier stond vlakbij het Hooibrugpad in Gemonde in de wei en kwam door nog onbekende oorzaak in de rivier De Dommel terecht.

Iets na vijven maandagmiddag kwam de eerste melding binnen van de koe te water ter hoogte van het Hooibrugpad in Gemonde. Volgens een 112-correspondent kwamen uiteindelijk achttien brandweerlieden ter plaatse om het dier uit het water te redden. Met hulp van een speciaal takelteam van de brandweer in Berlicum wisten ze de koe te bereiken. Het dier werd op het droge gehesen. Maar de koe voelde zich in de Dommel als een vis in het water en sprong zelf weer snel terug in de rivier. Het dier moest geregeld zwemmen, want de Dommel is op sommige plaatsen dieper dan elders. Rond kwart over zeven wisten de brandweerlieden de koe opnieuw op de kant te trekken. Het dier is door de eigenaar meegenomen. Het tafereel trok veel bekijks van buurtbewoners.

