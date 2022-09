Aanvaller Mark Gillis vindt arrestatieteam te hardhandig en doet aangifte

De 42-jarige Adil E., verdachte van de overval op realityster Mark Gillis, doet aangifte tegen leden van het arrestatieteam die hem oppakten. De arrestatie ging in zijn ogen gepaard met te veel geweld.

De officier van justitie zei dinsdag in de rechtbank in Den Bosch dat ze de arrestatie laat onderzoeken. Adil E. zou een van de drie overvallers zijn geweest van de realityster uit het SBS6-programma Massa is Kassa over zijn vader Peter Gillis. Die werd miljonair met zijn vakantieparken.

Mark Gillis werd in de nacht van 6 op 7 november vorig jaar op brute wijze overvallen toen hij bij zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer aankwam in Ommel, even ten zuiden van Helmond. Gillis werd met een vloeistof in het gezicht gespoten en getaserd. Nadat hij was overmeesterd, werd hij bestolen van een horloge, twee armbanden, een telefoon en een zonnebril.

Flink toegetakeld

Mark Gillis was niet onder de indruk van de verklaring van de verdachte. Maar hij herkent hem zo niet: "Het was donker en drie uur 's nachts, dus ik weet het echt niet meer. Maar als Justitie hem als verdachte ziet, dan zal het wel zo zijn. Ik ben in ieder geval blij dat de verdachten vast blijven zitten."

Voor Mark, die flink werd toegetakeld bij de overval, is het ook erg confronterend om oog in oog met een van de verdachten te staan. "De gewelddadige overval komt niet alleen vandaag terug, maar zit nog elke dag in mijn hoofd", zegt Mark Gillis.

De advocaten van de verdachten vroegen in de rechtbank tevergeefs of zij in vrijheid hun proces mogen afwachten.