Studenten koken met kromme wortelen bij wedstrijd Brabantse Meesterchef

25 horecastudenten strijden om de titel Brabantse Meesterchef (foto: Megan Hangraaf). Een van de amuses die is gemaakt door de studenten tijdens de Brabantse Meesterchef (foto: Megan Hanegraaf). Volgende Vorige 1/2 25 horecastudenten strijden om de titel Brabantse Meesterchef (foto: Megan Hangraaf).

Van een ingedeukte galiameloen tot overrijpe tomaten en kersensap van een mislukte oogst. Tijdens de competitie Brabantse Meesterchef koken 25 horecastudenten in het kader van de Verspillingsvrije Week met bijzondere producten uit 'mystery boxes'. “Die ingrediënten zouden anders worden weggegooid. Maar deze lelijke eendjes smaken nog prima”, zegt tweedejaars Koning Willem I-student Rens.

Megan Hanegraaf Geschreven door

Studenten uit de hele provincie verzamelen zich bij het Koning Willem I College in Cuijk voor de eerste ronde. Voor elk team staat een mystery box met verspillingsvrije ingrediënten klaar. Onder andere kromme wortelen, de bijvangstvis pieterman, te kleine peertjes en een kaasfondue van gesmolten kaas door een niet werkende koeling zitten in de doos. De producten zijn niet goed genoeg om te verkopen aan de consument, maar met de smaak is niks mis. “Ik heb een bijbaantje in de supermarkt. Dat ik met ingrediënten mag gaan koken die ik daar niet tegenkom, vind ik wel spannend”, vertelt Isa, vierdejaars vmbo’er aan de Overlaet in Waalwijk. Elise is tweedejaars koksstudent aan de Rooi Pannen in Breda. Zij is enthousiast over het verspillingsvrij koken. “Ik zie regelmatig dat medestudenten producten in de vuilnisbak gooien, omdat ze het voor hun gerecht niet meer nodig hebben. Dat is echt zonde. Neem bijvoorbeeld groene asperges. Daar kan je nog een heerlijke soep van maken.”

“Het is de eerste keer dat ik kook met ingrediënten die ik niet zelf heb gekozen.”

De topchefs van de toekomst worden uitgedaagd om een amuse, een voor- en een hoofdgerecht te maken dat duurzaam en lekker is. Nadat aan de studenten is onthuld wat er in de box zit, krijgen ze een half uur om te bedenken wat ze gaan maken. “Het is de eerste keer dat ik kook met ingrediënten die ik niet zelf heb gekozen. Dus dat is wel lastig", zegt de Cuijkse horecastudent Yuran.

Studentes Elise en Isa brengen hun amuse naar de jury (foto: Megan Hanegraaf).

Terwijl de tweedejaarsstudent Rens (19) een gedeukte ui snijdt, vertelt hij wat ze de jury gaan voorschotelen. “De peertjes verwarmen we in de appel- en kersensap. Dan heb je stoofperen als amuse. Als voorgerecht serveren wij een gebakken visje. En tot slot krijgen ze pittige kip met de groentes uit de box.” De kookwedstrijd is al een uitdaging op zich, maar het koken met misvormde of overrijpe ingrediënten blijkt ook lastig. “Het schillen van een wortel uit de supermarkt, die gewoon recht is, gaat een stuk makkelijker.”, zegt de 17-jarige Teun lachend.

“De Brabantse Meesterchef laat mij nadenken over de ingrediënten die ik gebruik.”

Het initiatief van de Brabantse Meesterchef komt van de provincie Noord-Brabant. Het doel is om studenten meer te leren over thema’s zoals voedselverspilling, duurzaamheid, gezonde voeding en regionale producten. “Door de Brabantse Meesterchef ga ik anders nadenken over de producten die ik gebruik. Nu besef ik dat het niet erg is om met minder mooie producten te koken", vertelt toekomstig kok Teun. De 18-jarige Elise vindt het belangrijk dat chefs nadenken over de producten die ze gebruiken in hun gerechten. “Ik merk dat vegetariërs of mensen met een allergie of intolerantie soms geen of maar één keuze hebben in een restaurant. Als ze om aanpassingen bij een kok vragen, schamen ze zich vaak. Ik wil een restaurant waar iedereen minimaal twee keuzes heeft op de menukaart." De finale is op 11 oktober tijdens de Dutch Food Week. Het gerecht van de winnaar komt op de menukaarten van verschillende Brabantse restaurants.