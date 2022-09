Caravan van dak gehaald bij kersvers bruidspaar: 'Ik ga hem nog missen'

Mark en Nathalie dachten als kersvers bruidspaar na hun bruiloft zaterdag rustig thuis te komen. Niets bleek minder waar: vrienden hadden een caravan op het dak van hun huis in Veldhoven gemonteerd. Dinsdag werd de caravan van het dak afgehaald. "We gaan 'm nog missen", lacht Mark.

Helemaal serieus meent hij dat niet. "Ja nou, of ik 'm echt ga missen? Dat weet ik niet, hoor. Maar onze bruiloft heeft er veel aandacht door gekregen. Dus we vonden het wel een leuke actie." De caravan stond er overigens niet voor niets. Op de voorkant hadden vrienden van het stel de tekst 'Na mauwen over trouwen, niet meer zeuren over verbouwen' geschreven, een verwijzing naar de dakkapel die het stel wel (of niet) wil laten zetten.

"Dit komt helemaal goed!"

Iedereen kon er wel om lachen, zegt Mark. "Maar dan moet het weghalen ook nog wel goed gaan", zegt de prille echtgenoot terwijl hij weemoedig naar de kraan staart die de caravan van het dak takelt. De caravan naar beneden krijgen, dat heeft Mark wel zelf moeten regelen. Maar Mark kan er wel om lachen en dat geldt ook voor zijn vrouw Nathalie. "Dit komt helemaal goed", zegt ze lachend. Tja, het is toch wel heftig, zo'n caravan op het dak. "Maar ik heb me nooit zorgen gemaakt over die caravan, hoor. Ook niet net erna. Ik vond het van het eerste moment supergrappig."

"De caravan mocht nog even blijven staan."

De gemeente Veldhoven was overigens iets minder blij met de caravan op het dak. Dat zou tot een onveilige situatie kunnen leiden. "Er is iemand komen kijken van de gemeente. Maar omdat het niet zo hard waaide mocht de caravan nog even blijven staan", besluit Mark. Omroep Brabant was erbij toen de caravan op het dak werd gezet:

