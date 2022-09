Kaak doormidden geslagen na dansje in fontein: 'Hij had het op mij gemunt'

Een 19-jarige man uit Den Bosch zal een avondje stappen in zijn stad niet snel vergeten. Na een dansje in de Drakenfontein werd hij uit het niets mishandeld. Het slachtoffer werd buiten westen geslagen. Door de klap brak zijn kaak en moest hij met spoed geopereerd worden.

Een 19-jarige jongen leek het 'een goed idee' om in de nacht van 16 op 17 april een dansje te doen in de Drakenfontein voor het centraal station van Den Bosch. Samen met zijn vrienden had hij de grootste lol, maar dat trok ook de aandacht van voorbijgangers.

Twee van die voorbijgangers liepen even later naar de groep toe en spraken ze aan. "We kenden ze niet, maar raakten aan de praat en hadden geen ruzie of discussie", vertelt het slachtoffer in het tv-programma Opsporing Verzocht. Maar toen de 19-jarige jongen de fontein uitstapte, kwam een van de twee omstanders agressief op hem af en vroeg hem wat hij aan het doen was. "Ik dacht nog, we moeten hier weg, anders is er ruzie."

Op het moment dat de jongen weg wilde lopen om ruzie te voorkomen, voelde hij een pijnscheut in zijn rechterkaak. Een van de twee mannen heeft hem zo hard geslagen dat hij even bewusteloos is geraakt. "Toen ik bijkwam deed het enorm veel zeer. Mijn kaak was doormidden, dus dat verklaarde de pijn."