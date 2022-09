Tegenvaller op tegenvaller: buurt wacht bijna twee jaar op geluidswal

1/2 De geluidswal langs het spoor in Breda is nog steeds niet af (foto: Raymond Merkx)

Bewoners van het wooncomplex Brouwhof in Breda zitten al ruim twee jaar in de herrie. De geluidswal naast het spoor is door een reeks van tegenslagen nog steeds niet af. Zo moest de muur zelfs een keer afgebroken worden omdat die niet aan de eisen voldeed.

De geluidswal langs het spoor bij het Brouwhuisplein is door pure pech een hoofdpijndossier voor spoorbeheerder ProRail geworden. Er stond al zes jaar een muur, maar die voldeed niet meer, zowel wat betreft het uiterlijk als de bouwkwaliteit. Er moest dus een nieuwe geluidswal komen, maar de bouw daarvan verloopt allesbehalve soepel.

Na de sloop van de oude muur wilde ProRail in juni 2021 starten met de bouw van een nieuwe wal. Die planning kon meteen de prullenbak in, want door onder meer de lockdowns tijdens de coronapandemie lukte het niet om de benodigde bouwmaterialen op tijd geleverd te krijgen. Daarna lag de bouw even stil door strenge vorst.

Gedeeltelijk

De oorlog in Oekraïne zorgde vervolgens voor nog meer vertraging, door een nog grotere schaarste aan bouwmaterialen. Aanvankelijk moest de muur in april dit jaar klaar zijn, maar die deadline werd niet gehaald. Daarna zorgde de bouwvak deze zomer voor nog wat weken extra vertraging.

Met de materialen die wel voorhanden waren, is zo goed en kwaad als het ging doorgebouwd. De huidige stand van zaken: nog een groot gat in de geluidswal ter hoogte van het Brouwhuiscomplex. Pech dus voor de bewoners daar, zij zitten nog steeds in de herrie.

Geen vorst

Volgens ProRail moet de aannemer eind dit jaar klaar zijn met de geluidswal vlakbij station Breda. De spoorbeheerder benadrukt dat er echt sprake is van 'een overmachtssituatie'. Of de nieuwe deadline gehaald wordt, is nog even afwachten. Want bij strenge vorst kan de einddatum alsnog opschuiven.